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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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