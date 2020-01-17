Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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