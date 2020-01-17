Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.



Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...



