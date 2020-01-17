Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.


Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Haydar Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:41 
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