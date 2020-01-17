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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:41
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