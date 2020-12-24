Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan ve bugün öğle saatlerinde kente gelen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Kasımpaşa karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

Yarını izinli geçirecek Gaziantep ekibi, hazırlıklarına 26 Aralık Cumartesi günü devam edecek.