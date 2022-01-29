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SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok - Son Dakika

SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok

29.01.2022 16:26

SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yokAdem AKALAN - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) - Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Fikret Kileci, "Oğulcan Çağlayan ile ilgili teklifimiz yok" dedi.

SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok

Adem AKALAN - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA) - Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Fikret Kileci, "Oğulcan Çağlayan ile ilgili teklifimiz yok" dedi.

Lige verilen milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gaziantep FK, çalışmalarını Belek Turizm Merkezindeki bir tesiste sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin çalışmalarını kulübün başkan yardımcısı Fikret Kileci de izledi. Gazetecilere açıklama yapan Kileci, "Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek adına buradayız. Kardan dolayı takımımızı Gaziantep'e götürmeyeceğiz. Hafta sonuna kadar kampımızı uzattık. İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen iyi bir dönem geçti. Türkiye'de futbol önemli bir eşikten geçiyor. Biz de bir Anadolu kulübü olarak elimizdeki bütün şartları kullanarak kulübümüzü bir yerlere getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI İZOLE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Pandemiden her takım gibi kendilerinin de olumsuz etkilendiğini kaydeden Kileci, "Bu kulüpte ya da herhangi bir kulüpte sahaya kaç kişi çıkarsa çıksın görevini yapacaktır. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak ve arkalarında da 5-6 tane yedek oyuncumuz varsa, teknik anlamda problem yok. Pandemide bütün dünyada problem yaşandı. Bizde 9-10 kişi koronavirüse yakalandı. Başka kulüplerde 13-14 kişi yaşadı. Herhangi bir kulübün, bu konuyla ilgili mazeret uydurmaması gerekiyor. Oyuncularımızı izole etmemiz gerekiyor. Genç arkadaşları biraz daha uyarmamız ve onların da kendilerine dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HATA ART NİYETLİ DEĞİLSE SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"

Hakem kararlarıyla ilgili görüşlerini anlatan Kileci, şunları söyledi:

"Hakemlerle ilgili net bir şey söyleyeceğim, onlar da insanlar. Hata yapılabilir. Bu hata art niyetli değilse onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama bu iş art niyetliyse onları yukarı havale ediyorum. Özellikle son maçta bir pozisyon yüzde 100 penaltıydı. Bunun verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Biz buraya gelmeden önce minimum 12, toplam 15 puanımız gitti. Trabzonspor maçında 5'inci dakikada kırmızı kart verilseydi o maç başka olurdu. İlk maçtan bugüne kadar birçok hata var. Ben kimseyi zan altında bırakmıyorum, insani duygularla yapılan hataların hepsi baş üstüne. Ama bunun içinde art niyet varsa, herkes gitsin yukarıya hesabını versin."

"KADRO DERİNLİĞİ EN FAZLA OLAN TAKIMIZ"

Türkiye'de kadro derinliği en fazla olan takım olduklarına dikkat çeken Kileci, "Şu anda çok elzem bir ihtiyacımız yok. İyi bir forvet, iyi bir orta saha oyuncusu ya da başka bölgelerde, özellikle genç oyuncu konusunda ilgimiz var. Aman aman aradığımız bir oyuncu yok. Hakikaten kadro derinliğimiz çok fazla. Dolayısıyla bizim şu an için özellikle aradığımız bir oyuncu yok. Bugün Türkiye'de bütün kulüpler mali bir krizin içinde. Popülizm yapmamak lazım, bu yanlış bir şey. Kulüpler elindeki kaynaklarla, imkanlarıyla belli bir noktaya bu işi taşımak zorunda. Benim düşüncem bu. Kulüp olarak böyle yapmaya çalışıyoruz. Elimizde her biri birbirinden değerli oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN RESMİ TEKLİFİMİZ YOK"

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer edecekleri yönünde çıkan söylemleri değerlendiren Kileci, "Son dönemde Oğulcan Çağlayan ile ilgili basında çok fazla şey duyuyoruz. Resmi olarak Oğulcan ile ilgili teklifimiz yok. Yerli yersiz bu şekilde haberler oluyor. Çok farklı farklı insanları takımımıza getiriyorlar. Belli kesime çok yanlış bilgiler gidiyor. Oğulcan, konusu biraz öne çıktığı için söylemek istiyorum. Kendisi çok değerli bir oyuncu, mutlaka bir takıma transfer olacaktır. Bir yerde oynaması gerekiyor. Bir yere gidecektir ya da gitmeyecektir bilmiyorum. Oğulcan bizim eski oyuncumuzdur, çok sevdiğimiz bir oyuncudur. Bugün için bizim Oğulcan ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz, herhangi bir teklifimiz yok" açıklamasında bulundu.

Gaziantep FK, Kosova ekiplerinden Gjilani ile hazırlık maçı oynadı.

SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok
SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok

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Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK, Gaziantep, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Kileci: Oğulcan Çağlayan ile ilgili bir teklifimiz yok - Son Dakika
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