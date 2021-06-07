Gaziantep FK Başkanı Akınal'dan, Nihat Özdemir'e ziyaret

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Onursal Başkan Ekrem Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyeleri Sezer Cihan, Erhan Özmen, Fikret Kileci, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ile Emrah Özdağlı da yer aldı.
Ziyarette Başkan Özdemir, konuk heyete A Milli Takım forması, Başkan Cevdet Akınal da Özdemir'e Gaziantep FK forması takdim etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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