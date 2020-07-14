Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükekşi mesajda, "Milletimizin dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.



Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi, 15 Temmuz'un dördüncü yılında vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini kaydetti. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermediğini belirten Başkan Büyükekşi mesajında şu görüşlere yer verdi.



Büyükekşi mesajının devamında ise şunları kaydetti:



"15 Temmuz 2016'da gururumuz ve adeta göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir gurup Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker, emir-komuta zincirinin dışına çıkarak, haince bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir araya gelerek alanlara inen ve darbecilerin tankına, topuna ve tüfeğine karşı kahramanca bir duruş sergileyen milletimiz hainlerin planlarını bozmuş, Türkiye'yi karanlığa sürükleme hedefleri tarihin çöplüğüne atılmıştır. Dünya devletleri milletimizin darbecilere karşı sergilediği kahramanlık destanını hayranlıkla izlemiş ve takdir etmiştir. Milletimizin 15 Temmuz 2016 tarihinde 250'nin üzerinde şehit vererek yazdığı bu destan, aynı zamanda demokrasi dersi niteliğinde olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşliğimize uzanacak her tehdidin kararlılıkla bertaraf edileceğinin bilinci ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü coşkuyla kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimiz onurumuzdur. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yüce Allah, tarihi şanlı kahramanlık destanları ile dolu olan milletimize bir daha yeni bir 15 Temmuz yaşatmasın." - GAZİANTEP