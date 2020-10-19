Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den Antalyaspor açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den Antalyaspor açıklaması Açıklaması

19.10.2020 18:41
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den Antalyaspor açıklaması Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 5. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaşananlara ilişkin, "Özel korumaların bile teknik direktörümüze saldırı girişiminde bulunması, sanırım yaşanılan olayların özeti.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 5. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaşananlara ilişkin, "Özel korumaların bile teknik direktörümüze saldırı girişiminde bulunması, sanırım yaşanılan olayların özeti. Bu konudaki tüm yorumları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor maçıyla ilgili takımın sahada gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu belirtti.

Takımın Antalyaspor karşılaşmasında büyük bir mücadele gösterdiğini aktaran Büyükekşi, "Elbette ki maçtan önce galibiyet hedefliyorduk ancak mevcut şartlar içerisinde galibiyete bedel bir puan almayı başardık. İnanmak başarmanın yarısı derler ve futbolcularımızda son dakikaya kadar büyük bir inanç örneği sergilediler. Türkiye'de ender görülen karşılaşmalardandı ve bu karşılaşmada asıl konuşulması gerek takımımızın performansıdır. Bir kez daha hocamızı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Hiçbir takım yöneticisinin, bu tarz yorumlarda bulunmasını asla kabul edemeyiz. Maçın bitiş düdüğüyle teknik direktörümüz sayın Sumudica'nın sevinci ve protokol tribününden futbolcularına doğru 'bravo çocuklar' diye seslenmesinin ardından olaylar çıkıyor. Hocamız futbol tutkusunu en derinden yaşıyor ve haklı olarak bir puanın sevincini yaşıyor. Bizim sahamızda da maç kazanan takımlar oluyor, doğal bir sevinç yaşıyorlar ama hiç birimiz ağzımızı açmıyoruz. Üstüne tebrik ederek stadyumumuzdan uğurluyoruz. Ancak dün maçtan sonra yapılan açıklamalarla hocamıza yönelik hakaretlerde bulunmalarını kabul etmeyeceğiz. Hocamız hakkında bu tarz talihsiz söylemlerde bulunanların, protokol tribününde yaşanılanları da anlatmalarını beklerdik. Futbolun önüne geçen bu tarz açıklamalar üzüntü verici."

"Sumudica asla sahipsiz değildir ve yanındayız"

Sumudica'nın yabancı bir antrenör olmasının dezavantajlarını yaşadığını ve bunun bazı kesimlerce fırsat bilindiğini bildiren Büyükekşi, "Yüksek sesle oyuncularına kendi dilinde uyarılarda bulunduğunda bile rakiplerimizden tepkiler alabiliyor. Şunu söylemek isterim ki hocamız Sumudica asla sahipsiz değildir ve yanındayız. Herkesi bu oyunu sahadaki futbol üzerinden değerlendirmeye davet ediyorum. Her maçın ardından kamera karşısına geçilerek, futbol dışı konuşmaları doğru bulmuyorum." açıklamasında bulundu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Rumen teknik adama verilen cezayla ilgili olarak da Antalyaspor cephesinden yorumlar yapıldığını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Hocamız son oynadığımız Trabzonspor maçında VAR incelemesi sırasında penaltı diye bir serzenişte bulunduktan sonra ağır bir şekilde kırmızı kartla cezalandırılmıştı ve dolayısıyla bir maçlık ceza aldı. Ancak Antalyasporlu yöneticilerin, TFF'nin verdiği kararlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaları ve bu karşılaşmayla bağdaştırmalarını anlayamadım. Sahadaki futbolu yorumlamak yerine bunları dile getirmeleri şaşkınlık verici."

Maç sonunda yaşanılan olayların görüntülerinde, yöneticileri koruma görevi olan kişilerin bile Sumudica'ya saldırı girişiminde bulunduklarını belirten Büyükekşi, "Maçtan sonra ulaştığımız görüntüler, inanın bizleri derinden üzdü. Özel korumaların bile teknik direktörümüze saldırı girişiminde bulunması, sanırım yaşanılan olayların özeti. Bu konudaki tüm yorumları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den Antalyaspor açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

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