Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama

11.01.2021 11:38
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın takımdan ayrılış süreciyle ilgili kulüp internet sitesine üzerinden açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın takımdan ayrılış süreciyle ilgili kulüp internet sitesine üzerinden açıklamalarda bulundu. Marius Sumudica ile yaşanan ayrılığın Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar sonrası geldiğini açıklayan Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın takımdan ayrılış sürecinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcının ayrılığının Gaziantep şehri için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükekşi, ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar sonrası geldiğini açıkladı. Yeni teknik direktör arayışlarına yönetim kurulu olarak başladıklarını da belirten Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla, yeni bir sayfa açmak istediklerini de vurguladı.

"Başarıya aç bir hocayla çalışmak istiyoruz"

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın ayrılışının Sivasspor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle yaşandığını ve bu sabah itibariyle de yeni hoca arayışlarına başladıklarını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Herkesin de bildiği gibi Sivasspor maçının ardından gelişen olaylar nedeniyle Sayın Sumudica ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kararın tüm Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübüne hayırlı olmasını diliyorum. Ayrılık kararının ardından teknik adam arayışlarına yönetim kurulumuzla başladık. Yönetim olarak amacımız başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla çalışmak istiyoruz. Sumudica ile ayrıldığımız ana kadar hiçbir hocayla görüşmemiz olmamıştı. Belirleyeceğimiz isimler hakkında yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da bir araya gelip, çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah açacağımız beyaz sayfayla birlikte adından başarılarıyla söz ettiren bir takım izletmeye devam edeceğiz" dedi.

"Başarılı olmaya devam edeceğiz"

Yaşanan ayrılık sürecinin ardından ligde geride kalan sürede elde ettikleri başarıyı sürdürmeye devam edeceklerine inandığını söyleyen Büyükekşi, "Ligde geride kalan 18 haftaya bakıldığında en başarılı takımların başında geliyoruz. Hem oynadığımız futbolla hem de futbolcularımızın gösterdiği performansla adımızdan söz ettirmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte de başarılı olmaya devam edeceğiz. Kadromuzdaki tüm isimlerin kalitesini sadece bizler değil, Türkiye biliyor. Sadece futbolumuzun, futbolcularımızın ve Gaziantep şehrinin başarılarının konuşulacağı günler yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sivas maçı kazaydı"

Son oynan Sivasspor maçında bir kazaya uğradıklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, rakiplerinin bulduğu ilk gol öncesi oyuncularına faul yapıldığını, ikinci yarıda da Kenan Özer'e yapılan müdahalenin penaltı olduğunu ama hakemlerin iki pozisyonu da es geçtiğini aktardı. Gaziantep şehrini mutlu edebilmek adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceklerine de değinen Büyükekşi, taraftarların desteklerini hissettiklerini ve onları mutlu edebilmek adına gayret etmeye devam edeceklerini açıkladı. - GAZİANTEP

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama

Mehmet Büyükekşi, Teknik Direktör, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den ayrılık süreciyle ilgili açıklama - Son Dakika Spor


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