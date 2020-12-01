Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den hakem yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den hakem yönetimine tepki Açıklaması

01.12.2020 10:47
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den hakem yönetimine tepki Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının hakem yönetimini eleştirirken, Ali Palabıyık'ın birçok haksız kararına maruz kaldıklarını savundu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının hakem yönetimini eleştirirken, Ali Palabıyık'ın birçok haksız kararına maruz kaldıklarını savundu.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, takımlarının Süper Lig'e heyecan kattığını ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandığını ifade etti.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapılan karşılaşmada haksız bir kırmızı kartla 10 kişi kaldıklarını, öncesinde faul olduğuna inandıkları bir golle de beraberliğe razı bırakıldıklarını dile getiren Büyükekşi, VAR imkanına rağmen karardan dönülmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını aktardı.

Gaziantep FK'nin bir şehri ve milyonları temsil ettiğini vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki hakemler gösterdikleri performansta ve kararlarında istikrarsızlar. Karşılaşma boyunca rakiple en ufak sorun yaşamayan futbolcularımız, bir türlü hakemle anlaşmayı başaramadı. Gösterilen tüm sarı kartlar, hakemin yaptığı ve bizce bariz hatalardan sonra oldu. Hakemin lehimize vermediği kararlar yetmezmiş gibi bir de bu kararlar aleyhimize kartlara dönüştü. Bir şehrin emeğiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu yapılan hatalar bizlere hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar veriyor. Biz karşılaşmaların sonucuna maçın hakemlerinin değil, mücadele eden futbolcuların tesir etmesini istiyoruz. Kamuoyundaki tüm yorumlarda hakemin maç boyunca bizim aleyhimizde bir çok hata yaptığını gösteriyor. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bunu da sadece Gaziantep FK için değil Türk futbolunun geleceği adına talep ediyoruz."

Sumudica'ya destek

Mehmet Büyükekşi, teknik direktörleri Marius Sumudica'ya hakemlerin ön yargılı yaklaştığını ileri sürdü.

"Hakemler artık Gaziantep'e gelirken kendilerine anlatılan bazı hikayelere göre görev yapıyorlar." diyen Büyükekşi, şu görüşlerini paylaştı:

"Rakip teknik adamlara uyarı bile yapılmazken, hocamız takımımızın haklarını savunduğu her pozisyon sonrası cezalandırılıyor. Futbolu futbol yapan değerlerden birisi de herkesin hakkını savunmaya çalışmasıdır. Ancak hocamız Sumudica ne zaman ağzını açsa, hakemler elinde kartla bir anda koşmaya başlıyor. Bu davranışlar futbolun doğasına aykırı. Ligdeki tüm hocalara karşı olan duyarlılık, bize karşı göz ardı ediliyor. Bu kartlar, cezalar sadece takımımıza veya hocamıza değil, Gaziantep şehrine veriliyor. Şunu kimse unutmasın, Sumudica çok başarılı bir teknik direktördür ve Gaziantep Futbol Kulübü olarak hocamızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den hakem yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika Spor


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