Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyoruz" - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyoruz"

17.12.2020 12:43
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta galibiyet için mücadele edeceklerini bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta galibiyet için mücadele edeceklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ligde ve kupada emin adımlarla yollarına devam ettiklerini, bundan dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Geçen sezonun son 8 karşılaşmasını kaybetmeyen bir takım olarak öz güvenli şekilde yeni sezona başlangıç yaptıklarını, ligin ilk haftasında mağlubiyet almalarına rağmen takımın ayağa kalkmasını bildiğini dile getiren Büyükekşi, son oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında gösterilen mücadele ve alınan 3 puanın tüm Türkiye'ye nasıl bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe'nin Türk futbolunun en önemli markalarından biri olduğunu, her zaman şampiyonluğa oynayacak seviyede olduklarını, rakiplerine saygılarının bulunduğunu belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu sezonda ciddi bir kadro planlamasıyla, çok daha güçlü bir rakip olarak karşımızda olacaklar. Elbette biz de çok güçlü ve neler yapabileceğini göstermiş bir takımız. Rakibimizin gücüne ve tarihine saygı duyuyoruz ancak galibiyet için her zaman olduğu gibi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız tribünde olamayacaklar belki ama onları dualarıyla yanımızda hissedeceğiz. Karşılaşmanın sonunda Gaziantep şehrini bir kez daha sevindirmenin gururunu yaşamak istiyoruz."

Fenerbahçe'nin geçen hafta ligde Yeni Malatyaspor'a kaybettiğini, bu durumun da maçı daha çekişmeli hale getireceğini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Rakibimiz, şampiyonluk hedefiyle sezon başında ciddi bir yapılanma içerisine girdi. Belki geçtiğimiz hafta kendi sahalarında aldıkları yenilgiyle bu maçta konsantrasyon olarak daha da üst seviyede olacaklardır. Onlara saygımız bulunuyor ancak biz de iyi bir takımız. Ligde 18 Ocak 2020 tarihinden bu yana evimizde mağlup olmuyoruz ve bu istatistik bizim açımızdan çok önemli. Futbolcularımızın olsun, teknik heyetimizin olsun bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyoruz. Son 21 resmi karşılaşmada yalnızca bir yenilgi alan bir takımız ve tüm rakiplerimizi mağlup edebilecek bir potansiyele sahibiz. Ancak şartlar ne olursa olsun ilk temennim karşılaşmanın dostça bir atmosferde geçmesi yönündedir. İyi bir kadromuz var ve takımdaki tüm futbolcularımız kulübümüz adına mücadele etmekten mutluluk duyuyorlar. İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürerek, şehrimizi ve taraftarlarımızı sevindirmeye devam etmek istiyoruz."

Mehmet Büyükekşi, teknik direktörleri Marius Sumudica ile iyi ilişkileri olduğunu, hocalarına güvendiklerini, Fenerbahçe karşılaşmasında da saha kenarında tüm enerjisiyle görevini yapacağını belirtti.

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: 'İyi gidişatımızı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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