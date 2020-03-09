Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Lige renk katıyoruz

"Trabzon maçında galibiyeti kaçıran taraf biz olduk"

"Gurur duyulacak bir takım olacağız"

- Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor maçında futbolcuların ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirterek, "Gaziantep FK olarak, sahada ortaya koyduğumuz karakterle, başarılarımızla ve taraftarımızın gösterdiği misafirperverlikle Süper Lige renk katıyoruz" dedi.

Başkan Büyükekşi, 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK'nın puan cetvelinde 9'uncu sırada bulunduğunu ifade eden başkan Büyükekşi, "Futbolcularımız sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Takımımızın sahada sergilediği karakter alınan puanlardan daha değerlidir. 9 maçımız kaldı. Her maçımız bir finaldir. Lig sonunda taraftarımız puan cetveline baktıklarında gurur duyacakları bir takım olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"GÖSTERİLEN KARAKTER VE MÜCADELE, PUANLARDAN DAHA DEĞERLİ"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'in 25'inci haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçında gösterilen performansın muhteşem olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Takımımız, üst üste ligin zirvesinde yer alan ekiplere karşı mücadele etti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçirebilirdik ancak tamamen şanssızlıklar yüzünden sahadan mağlubiyetle ayrılmıştık. Bu hafta lig lideri Trabzonspor'u konuk ettik ve gerçekten bize yakışan bir mücadele örneği daha sergiledik. Karşılaşma boyunca hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, sadece futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsü çizdik. Ben hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımı bir kez daha kutlamak istiyorum. Karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraftık ancak sahada oyuncularımızın göstermiş olduğu karakter ve mücadele benim için üç puandan bile daha değerlidir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"FUTBOLUMUZ SKORA BAĞLI OLMUYOR, BU BENİ MUTLU EDİYOR"

Gaziantep'in özellikle sadece puan almak için mücadele etmediğini ve taraflı tarafsız herkesin alkışını aldığını belirten başkan Mehmet Büyükekşi, "Ligde mücadele eden tüm takımlara sonsuz saygımız bulunuyor. Ancak bizi belki de bir çok takımdan ayıran özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman skora bağlı oynamıyoruz ve bu beni gerçekten memnun ediyor. İster önde olalım, ister geride futbol anlayışımız her zaman sahaya güzellik yansıtabilmek oluyor. Geride 25 lig maçı bıraktık, hiçbir takım bizim hakkımızda "zamana oynadılar" tarzı dahi açıklama yapmamıştır. Gerçekten Süper Lig'de ilk kez yer almamıza rağmen bu lige renk getirdiğimizi düşünüyorum. Taraflı tarafsız herkesin de bizim karşılaşmalarımızı izlerken büyük zevk duyduklarını görmek, duymak daha da memnun ediyor. Futbolcularımızla da ilişkilerimiz asla skora bağlı olmuyor ve bu onlara özgürlük tanıyor. Elbette bu oyun anlayışında Teknik Direktörümüz Sumudica'nın da payı çok büyük, bunu kendisine de sürekli olarak iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMLARA OYUNCU GÖNDERMEK ELBETTE GURURLANDIRIR"

Kadrolarında 11 tane milli takımlarda forma giyen futbolcu olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Bir takımı özellikle saha içerisinde tecrübesi ve kalitesi daha belirgin hale getiriyor. Şuan kadromuzda bulunan 24 oyuncudan 11 tanesi daha önce ülkeleri adına Milli Formaları terletmiş isimler. En büyük arzumuz bu sayıyı daha da arttırabilmek ve futbolcularımızın uluslararası seviyede de mücadele ettiğini görebilmek. Şuan mevcut kadromuzda gösterdiği performansla Milli Takımlara gitmeyi hak eden bir çok oyuncumuz bulunuyor. Onların da özellikle ay-yıldızlı formamız altında hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmesini büyük bir heyecanla istiyoruz. Önümüzde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor ve o turnuvayı izlerken kendi oyuncularımızı ve ülkemizi gururla izleyeceğimize inanıyoruz."

"TARAFTARIMIZIN COŞKUSU TAKIMIMIZA YANSIYOR"

Süper Lig'in ikinci yarısından bu yana muhteşem bir taraftar desteği gördüklerini kaydeden Büyükekşi, "Gaziantep şehrinin misafirperverliğin başkenti olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Tribünleri dolduran taraftarlarımız en ufak olaylara karışmadan Gaziantepliye yakışır şekilde duruş gösteriyorlar ve sadece takımımıza destek oluyorlar. Özellikle sezonun ikinci yarısında her geçen gün taraftar desteği görüyoruz. Onların coşkusu takımımıza da yansıyor ve muhteşem bir birliktelik oluyor. Bir takımın en büyük gücü taraftarıdır ve her şartta yanımızda olan tüm cefakar taraftarlarımıza şükranlarımı sunarım. İnşallah onları her geçen gün daha da mutlu etmenin gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

"9 FİNAL MAÇIMIZ KALDI"

9 final maçları kaldığını kaydeden Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Henüz sezon başında yaptığım açıklamada ilk on sırada yer alacağımıza inandığımı söylemiştim. Belki kamuoyunda küme düşer yorumu yapan ve bu takıma güvenmeyenlerde vardı. Ancak biz ısrarla bunu söyledik ve istikrarın başarıyı getirdiğini bir kez daha göstermiş olduk. Şu an ligde 9'uncu sırada bulunuyoruz ve önümüzde de dokuz final maçımız kaldı. Ligin sonunda Gaziantepli taraftarlarımız puan durumuna baktığı zaman geleceğimiz noktadan gurur duyacaklar, tek hedefimiz bu."

"KADININ OLDUĞU YERDE KİBARLIK VARDIR, ZARAFET VARDIR"

Futbolun evrensel bir dili olduğunu dile getiren başkan Mehmet Büyükekşi, "Futbolun evrensel bir dili olduğuna ve asla kadın-erkek ayrımı olmadığına inanıyorum. Son zamanlarda tribünlerimizde gördüğümüz kadın taraftarlarımızın sayısının artması bizleri sevindiriyor. Kadının olduğu yerde kibarlık vardır, zarafet vardır. Bu anlamda tüm kadın taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.