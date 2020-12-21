Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Rehavete kapılmayacağız" - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Rehavete kapılmayacağız"

21.12.2020 11:11
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını ancak bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmayacaklarını bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını ancak bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Fenerbahçe karşısında net bir skor ve güzel bir futbolla kazandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin ülkenin en büyük camialarından birisi ve her zaman zorlu bir rakip olduğuna işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Biz rakibimize maçtan önce de sonra da büyük saygı gösterdik. Sahada da tatsız hiçbir olay yaşanmadan haklı bir galibiyet almayı başardık. Kendi evimizde en son Fenerbahçe'ye mağlup olmuştuk, bu karşılaşmayla birlikte o günün de rövanşını almış olduk. Galibiyetin getirdiği gurur sadece takımımızın değil, tüm Gazianteplilerindir. Şehrimize böylesi önemli bir maçta üç puan hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek, Gaziantep adının geçtiği her yerde olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmek istiyoruz."

Ligde son 11 maçta yenilmediklerini ve özellikle sahada gösterilen mücadelenin galibiyetlerden dahi daha değerli olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Süper Lig'de geride kalan 13 haftaya damga vurmuş bir takımız. Gerek teknik heyetimiz, gerek futbolcularımız herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sahada savaşan bir Gaziantep var ve bu gösterdikleri mücadeleler üç puandan bile daha değerli. Futbol 3 neticeli bir oyundur, böyle mücadeleye devam edeceğiz ve kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Takımımızı ve Sumudica'yı maçtan sonra arayarak tebrik ettim, onlar bize bu mutluluğu yaşattılar. Bizler de bunu tüm Gaziantep şehrine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin devamında da mücadeleye devam edeceklerini aktaran Büyükekşi, "Her zaman istikrarı savunduk, istikrarın başarının anahtarı olduğunu söyledik. Geldiğimiz noktaya bakınca, doğru işlerin bir futbol takımında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hocamızla, futbolcularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve asla rehavete kapılmayacağız. Maçtan maça düşünüp, konsantrasyon olarak hep üst seviyede olmayı amaçlıyoruz. Hem kupada hem de ligde gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar gitmenin çalışmalarını sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: 'Rehavete kapılmayacağız' - Son Dakika Spor


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