Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk

6 saat önce

Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2'nci haftasında başlaması yönünde alınan kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk, System.String[]

Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2'nci haftasında başlaması yönünde alınan kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.


Futbolu çok özlediklerini ve alınan kararı desteklediklerini belirten Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle son günlerde koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde inşallah artarak devam edecek. 12 Haziran'a kadar da birçok yasak kalkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin, alışveriş merkezlerinin açılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hayat normale döner. Futbolu da çok özlemiştik. Alınacak tedbirlerle ligleri tamamlayıp, gelecek sezonun hazırlıklarına geçeriz ifadelerini kullandı.



Mehmet Büyükekşi, Servet Yazıcı, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:53 

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