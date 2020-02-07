Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

6 saat önce

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivaspor'u 5-1 yenerek dikkatleri çeken Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi, System.String[]

Süper Lig'de lider Demir Grup Siva spor'u 5-1 yenerek dikkatleri çeken Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak güzel oyun ortaya koyduklarını ve her geçen hafta bunun üzerine eklediklerini dile getirdi.

Son olarak Sivasspor'a karşı oynanan oyunun da spor otoritelerinin takdirini topladığını anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Takımımız Sivaspor maçında muhteşem bir performans ortaya koydu. Taraftarımızın desteği de süperdi. Futbolun tüm güzellikleri sahaya yansırken, adeta uyuyan o dev uyanmaya başladı. Gaziantep Futbol Kulübü olarak ligin üst sıralarına doğru çıkışımızı Beşiktaş maçında da sürdürmeyi hedefliyoruz."

Bu anlamda teknik heyete ve futbolcu grubuna güvendiklerini aktaran Büyükekşi, lig tamamlanana kadar alt sıralardan uzakta adlarından söz ettirmeye devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Teknik heyet kendine güveniyor

Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica, göreve geldiği andan itibaren ligi ilk 10 takım arasında bitirmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerini anımsattı.

Bu anlamda gerekli çalışmaları yapıp, ilk yarıda beklentilerin üzerine çıktıklarını anlatan Sumudica, ligin ilk iki haftasında iyi oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını aktardı.

Geçen hafta Sivasspor ile yapılan maçla iyi oyunun karşılığını aldıklarını belirten Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın güçlü ve şampiyonluk adaylarından olduğunu biliyoruz. Ayrıca teknik adam değişikliği de rakibimizde farklı bir hava oluşturmuştur. Ama biz rakibin durumuna bakmaksızın kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum Beşiktaş deplasmanında istediğimiz skorları alırız. Gaziantep'e güzel bir sonuçla taraftarımızı sevindirerek dönmek istiyoruz."

Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştı Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:46:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]