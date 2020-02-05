Gaziantep FK, Beşiktaş maçından umutlu - Son Dakika
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Gaziantep FK, Beşiktaş maçından umutlu

14 dakika önce

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçından umutlu, System.String[]

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımın gösterdiği performansın Beşiktaş maçı öncesinde kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın özellikle teknik adam değişikliğinden sonra farklı bir havaya girdiğinin farkında olduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Mücadele ettiğimiz takdirde bu ligde yenemeyeceğimiz takımın olmadığını herkese gösterdik. Beşiktaş'ın gücünün farkındayız ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Öncelikle bu karşılaşmanın fair-play çerçevesinde geçmesini diliyorum. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz bu maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır. Kendimize yakışan bir futbol sergileyeceğimize inanıyorum. İnşallah Beşiktaş karşısında iyi gidişatımızı sürdüreceğiz ve taraftarlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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