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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:50 Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dayanıklılık koşuları da gerçekleştirildi.
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