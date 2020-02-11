Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dayanıklılık koşuları da gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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