Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Karlı havada gerçekleştirilen idman sonrasında futbolcular, kar tapu savaşı yapıp keyifli vakit geçirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hava yoluyla bugün Trabzon'a, daha sonra da maçın oynanacağı Rize'ye karayoluyla hareket edecek. Gaziantep kafilesi, Rize'de kampa girip maç saatini bekleyecek.
Kaynak: AA
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