Gaziantep FK çıkışa geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK çıkışa geçti

18 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, çıkışını sürdürdü.

Gaziantep FK çıkışa geçti, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, çıkışını sürdürdü.

Ligde bu sezon ilk kez mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Göztepe ile berabere kalarak 31 puana ulaştı.

Son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını sevindiren Güneydoğu temsilcisi, son 4 haftada 7 puanı hanesine yazdırdı.

Sezonun 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek moral bulan Gaziantep ekibi, daha sonra deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetti.

Ardından Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla yenen Gaziantep FK, dün ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Böylelikle 31 puanla orta sıralara tutunan Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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