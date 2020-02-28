Gaziantep FK çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Gaziantep FK çıkışını sürdürmek istiyor

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Ligin 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maçla son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK çıkışını sürdürmek istiyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Ligin 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maçla son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 9. sırada yer alan takımın geride kalan haftalarda gösterdiği performansla hemen her kesimin takdirini topladığını dile getirdi.

Toplanan 31 puanın alkışı hak eden bir performans olduğunu anlatan Büyükekşi, "Devre arasındaki transferlerimiz de takımımıza alıştı. İyi bir uyum yakaladık. Aile ortamımız da hemen her yerde kendini hissettiriyor. O yüzden takım olarak önümüzün açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Büyükekşi, takım olarak hiçbir takımdan çekinmediklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Fikstüre baktığımız zaman gerçekten zorlu bir dönemeçten geçiyoruz. Üst üste zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz ama şükürler olsun iyi sonuçlar alıyoruz ve iyi skorlar aldıkça takımımızın öz güveni daha da yükseliyor. Bu haftada lig lideri olan Medipol Başakşehir kulübümüze misafir olacağız. Süper Lig'de yıllardır istikrarlı olarak başarılar kazanan ve ülkemizi Avrupa'da da temsil eden bir kulüple karşılaşacağız."

Rakibe bakmaksızın her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını aktaran Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kimseden çekinmiyoruz ve sahada da bunu rakiplerimize hissettiriyoruz. Umut ediyorum ki takımımız bu karşılaşmada da elinden gelenin en iyisini sahaya koyarak, taraftarlarımızı ve şehrimizi mutlu etmeyi sürdürecektir. Hiç bir rakipten en ufak bir çekincemiz söz konusu değil. Bunu oynayacağımız futbolla bir kez daha göstermek istiyoruz."

Büyükekşi, bu yıl ligde ilk kez mücadele ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ligin genel tablosuna baktığımızda takımımızdan memnun olmamak mümkün değil. Ama bizi daha çok sevindiren şey, gelecek adına takımın verdiği umut. Her geçen hafta daha iyi olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ligdeki her takım artık çok iyi biliyor ki, Gaziantep maçları kolay geçmez."

Mehmet Büyükekşi, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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