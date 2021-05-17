Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi - Son Dakika

Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

17.05.2021 15:13
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sona ermesiyle beraber Gaziantep Futbol Kulübü'nde aralarında Muhammet Demir, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kevin Mirallas'ın bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sona ermesiyle beraber Gaziantep Futbol Kulübü'nde aralarında Muhammet Demir, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kevin Mirallas'ın bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Bu sezon, Süper Lig'de ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica ile başlayan kırmızı-siyahlılar, ligi Portekizli Ricardo Sa Pinto yönetiminde 58 puanda tamamladı. Sezonun sona ermesiyle beraber kırmızı-siyahlı ekipte yaprak dökümü de başladı.

10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Gaziantep ekibinde 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından Muhammet Demir, Kevın Mirallas, Amadej Vetrih, Andre Sousa, Bilal Başacıkoğlu, Papy Djilobodji, Güray Vural, Junior Morais, Mirza Cihan ve Roderick Miranda'nın sözleşmeleri de sona erdi. Sözleşmeleri sona eren futbolcular arasında yer alan, bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 6 asistle yıldızlaşan Muhammet Demir ile yola devam etmek isteyen Kırmızı-siyahlılar, bu futbolcu için kulübü Başakşehir ile görüşme yapacak. Gaziantep ekibi, sözleşmesi biten Mirza Cihan, Kevın Mirallas, Papy Djılobodji ve Güray Vural'a da yeni sözleşme önerecek.

Gaziantep FK, yeni sezon kadro çalışmalarına ise yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından hız verecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Spor Toto Süper Lig, Muhammet Demir, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi - Son Dakika Spor


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