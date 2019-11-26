Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok
Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.

Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası
Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Fatih Terim'in gözdesi Emin Bayram yine yedek kulübesinde!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]