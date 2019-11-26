Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok
Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.


Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.


Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.


Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:08 
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