Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve çift kale maç yapılan antrenman, kar yağışı nedeniyle yarıda bırakıldı.

Antrenmanı bir grup taraftar da izleyerek takıma moral verdi.

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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