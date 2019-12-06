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Gaziantep FK'da Diarra PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Gaziantep FK'da Diarra PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

1- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu SOULEYMANE DIARRA'nın 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 05.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:36 Kaynak: DHA
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