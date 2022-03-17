Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

17.03.2022 14:07
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.30'da antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenman; ısınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirilirken kırmızı-siyahlı ekip maç hazırlıklarına 18 Mart Cuma günü devam edecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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