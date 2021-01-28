Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesinde korona virüs şoku! - Son Dakika

Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesinde korona virüs şoku!
28.01.2021 16:02
Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
-İHA-
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