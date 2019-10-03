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Gaziantep FK'da hedef Başakşehir

36 dakika önce

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK'da hedef Başakşehir maçını da kayıpsız geçmek.

Gaziantep FK'da hedef Başakşehir, System.String[]

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK'da hedef Başakşehir maçını da kayıpsız geçmek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayarak üçüncü sırada yer alan Gaziantep FK'da iyi gidişatı sürdürmek için çalışmalar devam ediyor. Ligin 7. haftasında güçlü ekiplerden Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep ekibi, bu maça yönelik çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Lige 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayarak ilk haftadan küme düşme adayı olarak gösterilen Gaziantep FK, ikinci hafta sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Sonrasında ise zorlu Sivas deplasmanından 1-1'lik skorla puan çıkarmayı başaran Gaziantep ekibi, dördüncü haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı ise 3-2'lik skorla devirerek çok önemli bir galibiyet aldı. Beşinci haftada ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Rize'den de 2-1'lik galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar dikkat üzerine çekmeyi bir kez daha başardı. Ligin 6. haftasında ise son haftalarda toparlanma dönemine giren Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk 6 haftada oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerine korku salan Gaziantep FK, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Topladığı 11 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Gaziantep FK, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor'un olduğu güçlü takımları da geride bırakmayı başardı.

Pazar günü, ligin 7. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep FK, taraftar desteği ve iç saha avantajı ile rakibini mağlup etmek istiyor. Bu maça yönelik hazırlıklarına da devam eden Gaziantep ekibinde Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kayode'nin cezası sona ererken, Muğdat Çelik'in sakatlığı ise devam ediyor.

(İHA)

Başakşehir, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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