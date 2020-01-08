Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
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Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica'nın da onayını alan yönetim Kenan'ın sözleşmesini 1, Oğuz'un kontratını da 3 yıl uzattı.

Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica'nın da onayını alan yönetim Kenan'ın sözleşmesini 1, Oğuz'un kontratını da 3 yıl uzattı.

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzaları kadrosundaki iki oyuncusuna attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kontratı sezon sonunda bitecek olan Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Sözleşmesi sezon başı sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın kontratı ise 3 yıl daha uzatıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu yıl ilk kez mücadele ediyoruz. İki futbolcumuzun sözleşme süresini uzattık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak, ligin kalıcı ekiplerinden olduğumuzu ispatlamak istiyoruz" diye konuştu.


Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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