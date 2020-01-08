Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzaları kadrosundaki iki oyuncusuna attırdı.

Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde ilk imzaları kadrosundaki iki oyuncusuna attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kontratı sezon sonunda bitecek olan Kenan Özer'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Sözleşmesi sezon başı sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın kontratı ise 3 yıl daha uzatıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu yıl ilk kez mücadele ediyoruz. İki futbolcumuzun sözleşme süresini uzattık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak, ligin kalıcı ekiplerinden olduğumuzu ispatlamak istiyoruz" diye konuştu.

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel haber) Yusuf Erdoğan: "Aklımda Kasımpaşa ve Galatasaray vardı"
Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı Tolga Ciğerci: "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım" Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti

Son Dakika Haberleri
17:36 Hüseyin Çimşir: İnşallah arzulanan hedefe birlikte ulaşırız - Son Dakika Spor
17:36 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
17:35 Muhabirinden Kulis | Galatasaray'dan Simon Kjaer bombası! - Son Dakika Spor
17:29 Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Son Dakika Spor
17:27 Hüseyin Çimşir: "Bu kampta herkesi değerlendireceğiz" - Son Dakika Spor
16:56 Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Son Dakika Spor
16:45 Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:44:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]