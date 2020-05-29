Gaziantep FK'da koronavirüs test sonuçları açıklandı! Bir personel pozitif...

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

"28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı ve bir personelde pozitif sonuç çıktığını paylaştı.

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