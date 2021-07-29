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Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak

29.07.2021 15:23
Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in sağ ayak 3. parmağında çatlak olduğunu ve 2 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in sağ ayak 3. parmağında çatlak olduğunu ve 2 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Alexandru Maxim, geçtiğimiz gün oynanan Dynamo Kiev karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiştir.

Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiş olup tahmini iki hafta forma giyemeyecektir.

Alexandru Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Gaziantep, Futbol, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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