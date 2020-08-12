Gaziantep FK'da Muhammet Demir ile yollar ayrıldı!
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
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12.08.2020 23:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'da Muhammet Demir ile yollar ayrıldı! - Son Dakika