Gaziantep FK'da teknik direktör adayları

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yeni teknik adam için listeyi hazırlayan kırmızı-siyahlı yönetim, başarıya aç yerli ve yabancı hocalarla temasa geçerken, listenin ilk sıralarında Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz ve Ünal Karaman'ın olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar nedeniyle geldiğini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kırmızı-siyahlı yönetim takımı başarıya taşıyacak muhtemel teknik adam listesini de belirleyerek temaslarına başladı.

Listenin ilk sırasında Aykut Kocaman var

Önceliği yerli teknik direktöre veren Gaziantep ekibi, listenin başına tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ı koydu. Listede bulunan diğer isimlerin ise Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas olduğu iddia edildi. Gaziantep FK'da ismi öğrenilemeyen bazı yabancı teknik adamların da düşünüldüğü öğrenildi.

Teknik adam konusunda acele etmek istemeyen Gaziantep FK yönetiminin, gerekli görüşmelerin ardından birkaç gün içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor. - GAZİANTEP