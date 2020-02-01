Gaziantep FK'da teknik heyet transferlerden memnun - Son Dakika
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Gaziantep FK'da teknik heyet transferlerden memnun

6 saat önce

Sezon başında yaptığı çok sayıdaki transferle dikkatleri çeken Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer döneminde sadece 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi tercih etti.

Gaziantep FK'da teknik heyet transferlerden memnun, System.String[]

Sezon başında yaptığı çok sayıdaki transferle dikkatleri çeken Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer döneminde sadece 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi tercih etti.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminin ilk günlerinde öncelikle kalede değişikliğe gitti. Giouri Lontigkin'in sözleşmesini fesheden Gaziantep FK, ilk oyuncu transferini de Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz ile gerçekleştirdi.

Gaziantep ekibinin kadroya kattığı diğer 2 isim ise Portekiz ekibi Belenenses'ten Andre Sousa ile Almanya takımı Mainz 05'ten de Alexandru Maxim oldu.

Güneydoğu ekibinde Rus kaleci Lontigkin'in yanı sıra sezon başından bu yana kadroda yer almayan Prince Segbefia'nın da sözleşmesi feshedildi. Öte yandan sene başında altyapıyla beraber idmanlara katılan Kerim Avcı Altay'a, altyapıdan çıkarılan genç yetenek Ali Ateş de 1922 Konya'ya kiralandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, böylelikle 3 kişiyi transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, 4 oyuncusunu gönderdi.

Teknik heyet memnun

Rumen teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde çok oyuncuyla görüştüklerini ve kulübün yapısına uygun en doğru transferleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gelen oyuncuların takıma güç vereceğini dile getiren Sumudica, şöyle konuştu:

"Yapılan transferlerden memnunum. Aramızda olmasını istediğimiz çocuklar şimdi bizlerle. Artık çok daha iyi bir kadromuz var. Gelen oyuncuların takıma çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta yönetim kurulumuz olmak üzere herkese teşekkür ederim."

Oyuncuların hızla takıma adapte olmaya başladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti.

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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