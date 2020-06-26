Gaziantep FK'da testler negatif - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testleri negatif sonuçlandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik kadro ve personeller, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi korona virüs testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)