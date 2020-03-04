Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi başladı

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi başladı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. İdmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jefferson ile Muğdat Çelik de antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı.

Öte yandan hastalığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Muhammet Demir de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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