Gaziantep FK'da yönetim değişti - Son Dakika

Gaziantep FK'da yönetim değişti

22.10.2020 14:12
Gaziantep FK'da yönetim değişti, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi'ne bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi'ne bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde toplanan Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi yönetim kurulunda yeni görev dağılımı ise Mehmet Büyükekşi - Kulüp Başkanı, Mahsum Altunkaya - Başkan Vekili, Cevdet Akınal - Başkan Vekili, Cengiz Şimşek - Başkan Vekili, Müslüm Özmen - As Başkan, Cihan Koçer - Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu, Yusuf Ziya Demsoy - Futbol Şube Sorumlusu Sedat Özdinç - Taraftar İrtibat Sorumlusu, Samet Bayrak - Etik Temsilcisi, Erhan Özmen - Yönetim Kurulu Üyesi, Mesut Çakmak - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Tuncay Yıldırım - Yönetim Kurulu üyesi oldu.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Gerçekleşen yeni görev dağılımın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi, Gaziantep şehrine hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmek isteyen bir yönetim kurulu olarak karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu. Bunun neticesinde şirket yönetimimizin yeni görev dağılımını gerçekleştirdik. Bu görev dağılımının takımımız adına hayırlı olmasını diliyorum ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentisinin farkındayız, adımıza yakışır sonuçlar almak için yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da yönetim değişti
Gaziantep FK'da yönetim değişti

Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'da yönetim değişti - Son Dakika Spor

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