Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi

23.10.2020 15:21
Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketine bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketine bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Gerçekleşen yeni görev dağılımın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep şehrine hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmek isteyen bir yönetim kurulu olarak karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu. Bunun neticesinde şirket yönetimimizin yeni görev dağılımını gerçekleştirdik. Bu görev dağılımının takımımız adına hayırlı olmasını diliyorum ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentisinin farkındayız, adımıza yakışır sonuçlar almak için yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde toplanan Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi yönetim kurulunda yeni görev dağılımı şu şekilde oldu.

Mehmet Büyükekşi - Kulüp Başkanı, Mahsum Altunkaya - Başkan Vekili, Cevdet Akınal - Başkan Vekili, Cengiz Şimşek - Başkan Vekili, Müslüm Özmen - As Başkan, Cihan Koçer - Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu, Yusuf Ziya Demsoy - Futbol Şube Sorumlusu, Sedat Özdinç - Taraftar İrtibat Sorumlusu, Samet Bayrak - Etik Temsilcisi, Erhan Özmen - Yönetim Kurulu Üyesi, Mesut Çakmak - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Tuncay Yıldırım - Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Fikret Kileci - Yönetim Kurulu Üyesi, Gürkan Tural - Yönetim Kurulu Üyesi, Hayrullah Kubba - Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Ziylan - Yönetim Kurulu Üyesi, Fahrettin Kaplan - Yönetim Kurulu Üyesi. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi

Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı         
14:47
Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı         
14:35
6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar         
14:29
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı         
14:03
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
İnternet bağlanan camide ders başı İnternet bağlanan camide ders başı         
10:08
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei