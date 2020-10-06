GAZİANTEP/ DHA
Gaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.
Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;GELENLERCenk Enver Şahin (Serbest) Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor Alexandru Maxim ( Maniz 05) Zvonimir Kozulj (Serbest) Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir) Andre Felipe (Gremio) Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)Kevin Mirallas (Royal Antwerp)Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)Nouha Dicko (Serbest)
GİDENLER: Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)Raman Chibsah (VfL Bochum)Mugdat Celik (Kayserispor)Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)Souleymane Diarra (Serbest)
Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:21 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'dan 10 transfer - Son Dakika Spor