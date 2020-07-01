Gaziantep FK'dan açıklama: 'Twumasi izinsiz olarak kulüpten ayrıldı' - Son Dakika

Gaziantep FK'dan açıklama: 'Twumasi izinsiz olarak kulüpten ayrıldı'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Patrick Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurduİşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama;

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Patrick Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu

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İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama;


Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.


Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.


Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020'de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.


Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.


Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır.


Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.


Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir

Gaziantep, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:01 

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