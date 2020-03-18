Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri

6 saat önce

Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü.

Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri, System.String[]

Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Belirli aralıklarla bu çalışmaların sürdüğü kulüpte, futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.


Öte yandan, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Gaziantep ekibi, antrenmanları da taraftara ve basına kapatma kararı aldı.


Tedbirlerin gerekli görülen ikinci bir talimata kadar süreceği kaydedildi.


MKE Ankaragücü, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:04 

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