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Gaziantep FK'dan Corona virüsü tedbirleri
6 saat önce
Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü.
Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Belirli aralıklarla bu çalışmaların sürdüğü kulüpte, futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Gaziantep ekibi, antrenmanları da taraftara ve basına kapatma kararı aldı.
Tedbirlerin gerekli görülen ikinci bir talimata kadar süreceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:04
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