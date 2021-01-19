Gaziantep FK'dan olaylı şekilde ayrılan Sumudica, Çaykur Rizespor ile anlaştı
19.01.2021 23:13
Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran ve geçtiğimiz haftalarda takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşma sağladı.
Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başına geçiyor.
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.
Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.
Karadeniz ekibinin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.
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