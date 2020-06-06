Gaziantep FK'dan stadyumda antrenman maçı

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nda futbolcuların tamamının forma giydiği bir antrenman maçı yaptı.



Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 14 Haziran Pazar günü ligin 27. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda, yaklaşık 3 ay sonra Gaziantep Kalyon Stadı'nın çimlerine ayak basarak bir antrenman maçı yaptı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman maçı 11'e 11 olarak iki takım halinde oynandı.



Antrenman maçı öncesi ve sonrası futbolcular ellerini dezenfektan ile temizledi. - GAZİANTEP