Gaziantep FK'dan TFF'ye sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep FK'dan TFF'ye sert tepki - Son Dakika

Gaziantep FK'dan TFF'ye sert tepki

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu reddeden Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstererek Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Gaziantep FK'dan TFF'ye sert tepki, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu reddeden Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstererek Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesine tepki gösterdi. Resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulunan Gaziantep ekibi, ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında penaltıdan attıkları golün ilginç bir şekilde geçersiz sayıldığını ve bu nedenle maçta kural hatası yapıldığını belirterek kararın değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağını belirtti.

Gaziantep FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçından itibaren oynadıkları karşılaşmalarda çeşitli hakem hatalarına maruz kalındığı vurgulanarak, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçında karşılaştığı Gençlerbirliği müsabakası sonrasında karşılaşma içerisinde takımımızın kazandığı penaltı pozisyonun ardından verilen kararda 'KURAL HATASI' olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuzun üzerinden haftalar geçtikten sonra maçta 'KURAL HATASI' olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde tarafımıza resmi olarak yanıt gönderilmiştir. Bu üzücü 'KURAL HATASININ' üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu'nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağımızı ve tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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