Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu. Kaleciler ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih'in katılmadığı idmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

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