Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve pas oyunu ağırlıklı gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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