Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira