Gaziantep FK'de Demir Grup Sivasspor mesaisi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmana tedavileri süren Nouha Dicko, Kana Bıyık, Maxim ve Andre Sousa katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, gün içerisinde kara yoluyla maçın oynanacağı Sivas'a gidecek.
Gaziantep temsilcisi, yarın Sivas'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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