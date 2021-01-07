Gaziantep FK'de Demir Grup Sivasspor mesaisi

Antrenmana tedavileri süren Nouha Dicko, Kana Bıyık, Maxim ve Andre Sousa katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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