Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'de futbolculara 3 gün izin - Son Dakika Spor
Gaziantep FK'de futbolculara 3 gün izin
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
İzin süresince takımdaki futbolcuların, personelin ve teknik heyetin Türkiye'yi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulunca karar alındığı belirtilirken, "İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde futbolcularımıza ve çalışanlarımıza, gerekli hassasiyeti göstererek evde kalmaları gerektiği de bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:07
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli