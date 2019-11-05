Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları

8 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.


Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 
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