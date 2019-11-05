Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları
8 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.
Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48
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